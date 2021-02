Oficial de la Policía de Aurora es despedido por irse temprano del trabajo 9 veces y mentir

(NOTICIAS YA).-Un oficial del Departamento de Policía de Aurora APD fue despedido por supuestamente salir temprano del trabajo nueve veces y luego mentir cuando fue interrogado, anunció el departamento el miércoles.

Según APD, el exoficial Robert Lyons salió temprano del trabajo nueve días, un total de 34.25 horas, sin el permiso de su supervisor. Según los informes, tampoco pudo documentar su tiempo en el sistema de gestión de APD, lo cual es un requisito necesario.

"Cuando fue interrogado por un supervisor sobre tomarse un tiempo libre, no fue sincero y dijo que no se había tomado ningún tiempo libre durante ese período", dijo la agencia APD mediante el comunicado.

APD inició una investigación de Asuntos Internos. Durante una entrevista con los investigadores, Lyons admitió haber mentido cuando su supervisor le preguntó sobre el tiempo libre.

Durante el proceso de revisión disciplinaria, se descubrió que Lyons había violado las siguientes directivas del departamento: desempeño insatisfactorio, solicitud de licencia y declaración falsa o no veraz.

La jefa de APD, Vanessa Wilson, emitió la siguiente declaración sobre el despido:

“Un oficial de la policía que elige ser deshonesto pierde su credibilidad y se vuelve ineficaz para el sistema judicial, nuestro departamento de policía y la comunidad a la que servimos.

“Mi compromiso de reconstruir la confianza con nuestra comunidad no tolerará una conducta tan engañosa de un agente al que se le ha dado el privilegio de usar esta insignia.

“Es decepcionante enterarse de que un oficial ha traicionado su juramento. Quiero asegurarle a la comunidad que continuaré responsabilizando a nuestros miembros por sus acciones al mismo tiempo que reconozco a la mayoría que muestra una integridad inquebrantable todos los días ”.

La agencia del orden contrató a Lyons en el 2017. Este fue asignado a la Patrulla del Distrito 2 y no tenía ninguna disciplina formal previa, dijo el departamento.

