Partes de Texas tienen escasez de combustible

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Transporte de Texas lanza un aviso sobre la escasez de combustible en varias partes de Texas.

En los avisos mencionan que si tiene que salir por carretera lo mejor es llenar su tanque ya que en el área de la interestatal 10 cerca de Van Horn y Boerne se está presentando la escasez de combustible.

Según empleados de las oficinas de transporte de gasolina, las pipas están ubicadas en lugares donde la tormenta invernal pegó con fuerza por lo que las pipas están congeladas.

Parts of Texas have fuel shortages. If you must drive, top off before you hit the road. These shortages are happening along I-10, near Van Horn and Boerne. When possible, we are alerting drivers about this on our electronic highway signs too. #BeSafeDriveSmart

