¿Puede El Paso dar energía a Cd. Juarez?

(NOTICIAS YA).- Durante esta tormenta invernal los servicios básicos en El Paso no se vieron afectados, sólo aproximadamente 3 mil consumidores se quedaron sin servicio eléctrico según la compañía eléctrica de El Paso durante un periodo de 5 minutos. Y es que en El Paso el suministro de energía proviene de diferentes puntos, desde energía renovable hasta la nueva planta construida en la zona este de El Paso pero lamentablemente no el privilegio no puede ser compartido.

"Nuestra limitación para proveer energía se detiene en Van Horn y nuestra conexión con nuestra parte de Estados Unidos llega hasta Seattle. No hay una manera por ejemplo de ayudar a ciudad Juárez no hay conexión para pasarles energía.” señaló Eduardo Gutiérrez portavoz de la compañía eléctrica de El Paso.

La compañía de gas por otro lado indicó que “El Paso no está teniendo interrupciones en el servicio de gas debido al clima. Pero somos sensibles al resto del estado y les pedimos a los clientes que conserven para que no haya tanta demanda en el sistema.”

Por Dalinda García.