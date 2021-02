Residente de San Diego crea barbería movil para superar crisis por pandemia

(NOTICIAS YA).- La crisis económica por la pandemia obligó a los negocios a tener que ser mucho más creativos con la forma de operar para seguir manteniéndose a flote;y uno de ellos es el de una barbería móvil en San Diego.

Luis Enrique Ledesma es un residente de San Diego que ha trabajado desde hace 4 años como barbero en diferentes locales. Y como a muchos trabajadores, la pandemia lo puso en una situación económica difícil de la que había que salir.

“Claro , la creatividad entró por el tiempo extra que tenemos.”[...]“Cuando desarmé todo, me fui dando ideas donde va ir todo.”

Luis creó una barbería móvil a partir de una casa rodante que fue adaptando para tener la posibilidad de seguir trabajando de una manera segura para él y sus clientes. Cuenta con todo lo necesario de una barbería normal. Un sillón reclinable, espejos, herramientas; y un sistema que solo permite a un cliente a la vez.

“Ellos me dicen que prefieren regresar aquí, que se sienten más seguros estando uno y uno solos, sin tener que estar cercas de otros peluqueros y otros clientes

Porque especialmente barberías y todo negocio de cuidado personal se vio afectado en el sube y baja del número de contagios. Les pidieron cerrar sus puertas, luego abrir, pero al aire libre, luego volver a entrar y volver a cerrar.

"Es muy confuso de que cierran y abren, para mi y para mis clientes. Porque si hay unos clientes que no han regresado, pero hay otros que me hablan cada semana. Al final del día tengo que… si yo no les corto el pelo alguien más lo va a hacer”, comenta Ledesma.

Un estudio de la Reserva Federal en Estados Unidos sugiere que tres de cada 10 negocios podrían no sobrevivir en este 2021 sin asistencia gubernamental.

Pero también la pandemia ha creado áreas de oportunidad para los negocios que ahora tienen que sacar a relucir la creatividad para salir adelante.

“Pienso que si nunca hubiera pasado la pandemia, nunca hubiera funcionado esto, o venido a mi mente.

El plan de Luis es eventualmente operar la caravana en distintos lugares a los que pueda llegar a diferente clientela; e incluso ya piensa en tal vez construir otra caravana y tal vez un nuevo modelo de negocio.

“Pienso que esto puede ser el nuevo futuro, simplemente porque es lo más fácil y más para proteger a tus clientes.”