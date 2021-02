San Diego: Registran 57 casos de rara enfermedad relacionada con COVID-19 en niños

(NOTICIAS YA).-El Condado de San Diego registra un alarmante incremento de casos del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, una nueva enfermedad asociada al COVID-19 que afecta a los niños.

El síndrome también es conocido como MIS-C el cual ya afectó a más de 2,000 niños en todo el país y San Diego no es la excepción.

Desde el verano pasado, el hospital infantil Rady Children's ha registrado a 57 pacientes con esta enfermedad debido al COVID-19. En algunos casos, los niños no presentan ningún tipo de infección, nunca se enfermaron y después presentan una reacción inmunológica que pasa en el cuerpo, reflejada como una reacción inflamatoria en el menor.

El MIS-C es una enfermedad grave, aunque poco frecuente, en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos u órganos gastrointestinales. La causa de MIS-C aún está por determinarse, pero muchos niños con el MIS-C han tenido ya sea el virus que causa el COVID-19, o han estado cerca de alguien con coronavirus y probablemente no fueron diagnosticados.

Según los médicos esta rara enfermedad tiene una relación con el COVID-19

“Pero se presenta diferente porque aquí no hay ninguna enfermedad respiratoria, no son los pulmones involucrados, lo que pasa más que nada es que está el corazón envuelto y es el músculo del corazón que se pone débil y no bombea bien.” Comentó Adriana Tremoult, Infectologa de pediatría.

La inflamación no solamente es lo que uno ve afuera como erupción de la piel, enrojecimiento de los ojos, también se inflama el corazón en muchos niños.

“Había inflamación en el riñón y le afectó también el corazón.” Dijo Sandra Herrera, madre de joven paciente.

Tal como la pandemia, esta rara enfermedad conocida como MIS-C afecta más a comunidades latinas y afroamericanas.

Los doctores aconsejan estar al tanto de familiares, por si alguien presenta fiebre, erupción de la piel, enrojecimiento de los ojos o dolor estomacal severo, ya que pudiera ser síntoma del MIS-C.

“Él nunca nos avisó, nomás lo miramos, yo lo miré que estaba bien pálido, lo traje al hospital y gracias a dios que lo traje a tiempo porque hubiera sido otro caso con él.” Agregó la doctora Sandra.

Los pacientes han ayudado mucho a entender esta enfermedad y crear estudios clínicos que están pasando sobre el tratamiento de colección de sangre.

La gran mayoría de familias que han tenido COVID-19, los niños no han sido afectadas por esta rara enfermedad. “Pero sí puede ocurrir y hay tratamientos que se pueden dar para ayudar la función del corazón y también bajar la inflamación, no hay porque tener miedo, sino estar más informado de lo que está pasando.” Agregó Adriana.