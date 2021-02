Anuncian restricciones en el Condado Weld para las casas móviles, estas no podrán ser usadas para la cuarentena 

(NOTICIAS YA).-Los residentes en el Condado Weld ya no pueden permanecer en vehículos recreativos cuando se ponen en cuarentena por sí mismos debido al COVID-19.

La junta de comisionados del condado había cambiado previamente un código de zonificación para que los residentes pudieran usar vehículos recreativos como espacios de cuarentena si los tenían en su propiedad y necesitaban usarlos.

Pero la normativa ahora ha cambiado de rumbo y la junta piensa que el uso de vehículos recreativos debe volver a una restricción de solo 7 días y deben usarse ‘solo’ para acampar.

Afirmaron que permanecer en una casa rodante durante largos períodos de tiempo puede limitar el acceso al agua potable y la eliminación de desechos, algo que también puede desencadenar un problema mayor.

