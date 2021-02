Aventó a su esposa embarazada por acantilado tras tomarse fotos juntos

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Turquía han expuesto el brutal feminicidio que sufrió una mujer a manos de su esposo, quien ahora es acusado de aventarla por un acantilado para cobrar un valioso seguro de vida.

Las últimas fotografías de Semra Aysal la muestran sonriente, embarazada y con una espectacular vista en el fondo, acompañada del hombre que creía que la amaba en el Valle de las Mariposas, en Fethiye. Sin embargo, ese día, el 19 de junio de 2018, la mujer murió minutos después con siete meses de gestación tras caer por un enorme acantilado.

Semra cayó más 300 metros y murió al instante por el impacto.

Su familia y las autoridades sospecharon de su esposo, Hakn Aysal, quien finalmente fue detenido y acusado de la muerte de Semra dos años después.

“Después de tomar una foto, mi esposa guardó el teléfono en su bolso. Más tarde me pidió que le diera el teléfono. Me levanté y luego escuché a mi esposa gritar detrás de mí cuando me alejé unos pasos para sacar el teléfono de su bolso”, relató el viudo de 40 años, asegurando que es inocente, de acuerdo con The Sun.

Sin embargo, tanto la familia de la mujer como los fiscales consideran que se trató de un asesinato fríamente calculado para cobrar un seguro de vida de 400 mil liras turcas, alrededor de 57 mil dólares, del cual era el único beneficiario.

“Se llevó a su esposa embarazada de siete meses al Valle de las Mariposas en Fethiye, donde se suponía que debían estar de vacaciones. Se sentaron allí durante aproximadamente tres horas, durante las cuales el acusado esperó un momento en que no había gente alrededor” para empujarla al vacío, según señala el acta de acusación, citada por TN con información de Duvar.

Antes de la muerte, el hombre contrató un seguro de gastos por accidentes personales a nombre de Semra y lo intentó cobrar apenas días después de arrojarla por el acantilado, pero el banco se negó a dar el pago debido a que la muerte aún se estaba investigando.

Naim Yolcu, el hermano de la víctima, recordó que nunca vio conmovido a su cuñado, ni siquiera el día que fueron a recoger el cuerpo con el médico forense.

Además, poco después se enteraron de que él había tomado tres créditos a nombre de su esposa para realizar deportes extremos, como paracaidismo. Pero eso les pareció extraño, primero porque Semra estaba en contra de obtener préstamos y segundo porque a él no le gustan las alturas.

Los escalofriantes detalles del caso fueron revelados por los fiscales el pasado 8 de febrero y mientras el caso continúa en investigación, un tribunal determinó que el acusado deberá permanecer en prisión preventiva por el asesinato de su esposa e hijo por nacer.

Tan solo en 2020, se registraron 300 feminicidios en Turquía y hubo al menos 170 muertes sospechosas de mujeres.