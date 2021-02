Condado Pinellas de luto tras asesinato del agente Michael Magli por un conductor ebrio

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Pinellas ha brindado homenaje de respeto para el agente Michael Magli, tras su pérdida en manos de un hombre presuntamente bajo los efectos del alcohol que lo atropelló mortalmente la tarde de este miércoles, cuando se enfrentaba a una persecución policial.

Angustia vive familia mexicana indocumentada por no tener recursos para tratamiento por COVID-19

El cuerpo del agente Magli, quien murió en sus funciones, fue escoltado desde la oficina del médico forense la tarde de este jueves, hasta la funeraria Thomas B. Dobies, ubicada en la 4910 Bartelt Rd en Holiday, Florida.

Vídeo: Así rescataron a la bebé que dormía en un auto que fue robado en Hillsborough

Anoche, luego del mortal accidente que cobró la vida del agente Magli, quien prestó sus servicios en la Oficina del Alguacil del condado de Pinellas desde 2013, funcionarios de esta agencia policial rindieron respeto a sus restos mientras eran trasladados en una ambulancia.

Salvan a cocodrilo al extraer zapatilla que se había comido en Florida

En cuanto al responsable de la muerte del agente Magli, se trata de Robert Allen Holzaepfel, de 33 años, quien este miércoles 17 de febrero cerca de las 4:25 p.m se desmayó en su volante mientras estaba en un semáforo en rojo en la intersección de Forelock Road y East Lake Road en Tarpon Springs, según información oficial.

Al llegar el equipo de rescate al lugar, tuvieron que romper una ventana del auto de Holzaepfel para evaluarlo, por lo que el hombre huyó del lugar manejando de forma imprudente y evadiendo a los agentes.

Trascendió que el agente Magli se trasladaba hacia el norte por la East Lake Road cuando paró para instalar un dispositivo para desinflar los neumáticos del prófugo y al estar fuera de su auto, Holzaepfel perdió el control de su camioneta e impactó a Magli, quien fue declarado muerto en el lugar, según informó la Oficina del Alguacil del condado de Pinellas.

Robaba casas en Florida mientras las familias estaban en funerales

El agente Magli deja a su esposa viuda, a sus dos pequeños hijos y padres con este gran dolor que también embarga a la agencia policial a la que sirvió durante 8 años.

Robert Allen Holzaepfel fue imputado de múltiples cargos, entre ellos Homicidio grave en primer grado, homicidio por DUI (manejar bajo los efectos del alcohol), conducir con licencia suspendida o revocada, abandono de la escena de un accidente que implica daños a la propiedad , violación de la libertad condicional del condado de Manatee (información falsa para un corredor de empeños) violación de la libertad condicional del condado de Manatee (tráfico de propiedad robada) y huida y elusión agravadas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también expresó sus condolencias ante la muerte del agente Magli:

Our heartfelt condolences go out to the family of Deputy Michael Magli, killed today in the line of duty. @FLCaseyDeSantis and I are keeping them in our thoughts and prayers, as well as the entire @SheriffPinellas family. His service and sacrifice will not be forgotten. https://t.co/0n4AGaxaJy

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 18, 2021