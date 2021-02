EN VIVO: Aterrizaje del Perseverance Rover de la NASA en Marte

(NOTICIAS YA).- El Perseverance Rover de la NASA aterrizó en Marte este jueves a las 3:55 p.m, con la finalidad de buscar signos de vida microbiana antigua en el planeta rojo, en caso de haber surgido vida en él.

El aterrizaje en Marte no es un algo sencillo, por lo que el Perseverance Rover tuvo que desacelerar más de 12,000 millas por hora, quedando en un punto "muerto" que la NASA denomina "7 minutos de terror", desde que el rover entró a la atmófera hasta que aterrizó en el planeta rojo.

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere.

#CountdownToMars

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021