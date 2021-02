Engañó a adolescente de Lakeland para que se prostituyese y amenazó con "matarla" si la denunciaba

(NOTICIAS YA).- A través de la página de contactos de Facebook, presuntamente Saint Matthew Hopson, de 32 años, contactó a una adolescente de 18 años, de Lakeland, y la hizo creer que estaba enamorado de ella. Sin embargo, la intención de Hopson era otra: prostituirla.

Los registros muestran charlas románticas entre ambos en la aplicación "Facebook Dating". Un día después de que comenzase la comunicación, presuntamente Hopson recogió a la adolescente en Lakeland y juntos viajaron hasta Miami. Allí se hospedaron en el Comfort Inn & Suites. Fue allí donde el hombre le dijo a la víctima que manejaba un servicio de citas o "escorts" y le presentó a Atilia Cleto Thomas, de 19 años.

Hoy, jueves 18 de febrero, la fiscal estatal de miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, anunció los arrestos de Hopson y Thomas, ambos enfrentan cargos de trata humana.

