Extienden nuevamente las restricciones en la frontera entre Estados Unidos y Canadá

(NOTICIAS YA).-Canadá anunció que estará extendiendo las restricciones hasta el 21 de marzo para viajeros procedentes de Estados Unidos y hasta el 21 de abril para viajeros de otros países.

Ya está por cumplirse un año de restricciones en la frontera y por el momento cada mes se sigue extendiendo el cierre parcial.

Mientras el acceso está limitado solo para trabajadores esenciales, se están tomando medidas más estrictas. A partir del 15 de febrero todos deberán mostrar una prueba negativa de COVID-19 que se haya tomado en menos de 72 horas. Y para quienes vuelen a Canadá deberán tomar la prueba al llegar y esperar los resultados en un hotel que asignó el gobierno.

Por el momento 4 de las aerolíneas más importantes se mantienen con vuelos hacia México y el Caribe suspendidos.

Las medidas de cuarentena tambien se extendieron hasta el 21 de abril. Todos los viajeros que lleguen a Canadá deberán mantenerse resguardados por 14 días.

Los empleados esenciales no tendrán que mostrar la prueba del COVID-19.

If you are abroad and planning on returning to 🇨🇦 by land 🚗, follow @GovCanHealth for updates on measures and restrictions. #COVID19https://t.co/s7EucAnrCG pic.twitter.com/XMMuXHyKfR

— Travel.gc.ca (@TravelGoC) February 16, 2021