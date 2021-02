Murió niño hispano en Texas durante noche de frío extremo

(NOTICIAS YA).- Un niño hispano murió en Texas mientras dormía en una casa móvil sin electricidad y soportando las extremas temperaturas que están azotando al estado, algo a lo que él no estaba acostumbrado, según su familia.

La tragedia invadió a la familia Piñeda el pasado martes cuando al amanecer encontraron muerto al pequeño Cristian, de 11 años, dentro de la casa móvil que habitaban en Conroe.

Aunque la familia se encuentra en la espera del reporte de la autopsia, están seguros de que su repentina muerte se debió al frío extremo que han tenido que enfrentar sin electricidad en medio de la tormenta invernal que está azotando al país.

LEE: Biden aprueba declaratoria de emergencia en Oklahoma por tormentas

Cuando Cristian murió, la familia llevaba dos noches durmiendo sin electricidad.

María Piñeda, la madre de Cristian, relató a Univision que apenas había pagado para que trasladaran a su hijo desde Honduras hasta Houston para estar juntos.

“Temprano estuvimos afuera, le tomé fotos, todo bien. Estuvimos jugando por la noche, nunca me imaginé que esto iba a pasar”, lamentó la afligida madre al mismo medio, mientras mostró un video de Cristian jugando en la nieve, muy bien abrigado.

LEE: Texas sin electricidad y ahora sin agua mientras amenaza una nueva tormenta

La última noche en que Cristian se fue a dormir el termómetro marcó 12 grados Fahrenheit en la ciudad de Houston.

El niño fue acostado para dormir junto a otro pequeño, de 3 años, y cubierto de varias cobijas. Sin embargo, el frío sigo golpeándolos al no tener calefacción.

A la mañana siguiente, durante el martes, María encontró a Cristian sin signos vitales en la habitación en donde lo dejó durmiendo.

“Él estaba bien. Jamás me imaginé esto. Creemos que por el frío porque él estaba todo bien. Él cenó, jugó y se acostó. Me dijo ‘ya me voy a dormir’”, recordó la mujer.

LEE: 5 muertos en accidente que envolvió a casi 100 vehículos en Texas

La familia reportó la muerte a las autoridades y ahora esperan tanto los resultados de la autopsia que indique la causa exacta del fallecimiento como que les entreguen el cuerpo para repatriarlo a Honduras, con sus abuelos.

“Mi deseo era seguir con él. Ya estaba crecido. Teníamos muchos planes con él”, aseguró la madre.