Natti Natasha revela que está embarazada en Premios Lo Nuestro

(NOTICIAS YA).- La cantante Natti Natasha aprovechó el escenario de Premios Lo Nuestro 2021 para revelar que está embarazada de su primer hijo. Al final, de una hermosa interpretación de la canción 'Antes Que Salga el Sol' con Prince Royce el bachatero la felicitó en tarima.

A la felicitación se unión la cantante mexicana Yuri quien le dijo frente a las cámaras, "te lo tenías calladito".

Un rato después al recoger su premio tras ganar en la categoría de "Mejor Canción Tropical del Año" con "La mejor versión de mi" confirmó que tiene seis meses de embarazo y que es un milagro porque varios médicos le habían dicho que no podría ser madre. La artista ilimunó la gala con su felicidad y dijo estar agredecida de que en momentos como los que atraviesa el mundo en este momento, ella tenga la bendición de convertirse en mamá de un niño o una niña.

El rumor venía esparciéndose desde hace algún tiempo, pero esta noche fue confirmado. Hoy, en su cuenta de Instagram había dado una pista cuando publicó. “¿Qué color es su preferido ? Rosado o Azul ? Los Leo Tune-in @premiolonuestro 6-7c”.

Poco después del anuncio la revista People En Español dio detalles de una entrevista exclusiva donde la estrella confesó todo lo vivido.

"Hablé con mi pareja Rafael [y le dije]: 'Los años siguen pasando, sé que el trabajo es muy importante... pero en este momento el reloj [biológico] no para'", recuerda la cantante, quien tras sufrir de quistes en la matriz en el 2007 se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirparle una trompa de Falopio. "Cuando me hacen [el] examen [el doctor] me dijo: "Por más que trates de [embarazarte] de forma natural [no se va a poder]", dice Natasha. "Así que me dijo que el [siguiente] paso era hacer el tratamiento de inseminación in vitro".

La cantante decidió iniciar el proceso y aunque tuvo muchos obstáculos finalmente el bebé llegó cuando ya había terminado con el tratamiento hormonal.

"Me ponía de tres a cuatro inyecciones [de hormonas] cada noche. Recuerdo que para la semana había subido casi 18 libras, no podía ni doblar los brazos", revela. "Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo", relató.

Sin embargo, el tratamiento no funcionó y le dijeron: "Tú no puedes tener hijos". "Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie (...) Me sentí como un fracaso total como mujer".

Un día fuimos a hacer Jetski. Empecé a sentir un dolor en la espalda. Me quedé calladita porque no quería dañarle el fin de semana a nadie. Me tomé un Tylenol", explica Natasha, quien eventualmente acudió al doctor para que la revisara. "La mañana siguiente, a [Raphy] le hace una llamada el doctor directamente. Se me para a un lado con el celular, abre los ojos y me dice: 'Tú estás embarazada'", confesó

Natti Natasha reveló hace varias semanas que tenía una relación su manejador Raphy Pina, con quien pasó unos días de vacaciones en el yate del empresario. Y hoy le gritó "Te Amo" en la gran noche de la música latina.

