Sanford registra temperaturas más altas desde hace 46 años, este fin de semana regresa el frío

(NOTICIAS YA).- Tras un apacible jueves, en el que las temperaturas oscilaron entre los 71 grados y los 88, durante el fin de semana se espera un marcado descenso de temperaturas. Según compartió en sus redes sociales el Centro Meteorológio de Melbourne, en varias ciudades del centro de Florida, hoy se han batido temperaturas récord de calor.

Breaking records, again, today! Here's a 2 PM update:

Sanford at 88F (breaks old record 87F, 1975)

Leesburg at 86F (tied old record 86F, 2020)

We're likely to reach records at other sites given the dry conditions and strong southwest winds.🔥

— NWS Melbourne (@NWSMelbourne) February 18, 2021