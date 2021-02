Sujetos irrumpen en apartamento de Denver y se duermen en las camas de la víctima

(NOTICIAS YA).-La policía está tras la pista de dos sujetos presuntamente fueron sorprendidos ‘durmiendo’ en medio de la fechoría. Las autoridades de Denver dicen que se el incidente ocurrió el domingo en East Chenango Avenue en la parte sur de la ciudad.

Los investigadores dicen que estas personas irrumpieron en el apartamento de la víctima y fueron encontradas durmiendo en la cama de la víctima. A su vez, se presume que estos también robaron varios artículos de la vivienda.

La policía está instando si usted reconoce a las personas que se muestran en las fotos captadas por cámaras de vigilancia, se comunique con la Línea de Alto al Crimen o Metro Denver Crime Stoppers al 720-913-7867.

#Denver, can you help investigators identify any of these suspects? If so, call @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 and you could earn a cash reward! pic.twitter.com/uhEaulPYhO

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) February 17, 2021