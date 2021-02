Encuesta: 40% de los docentes en Colorado están considerando abandonar esa profesión

(NOTICIAS YA).-Una encuesta interna de la Asociación de Educación de Colorado (CEA) revela que casi el 40% de sus miembros están considerando dejar la docencia después del año escolar 2020-2021.

Las principales razones dadas incluyeron: una carga de trabajo poco realista, condiciones de trabajo potencialmente inseguras durante la pandemia y bajos salarios, esto de acuerdo con la CEA, el sindicato de educadores más grande del estado.

Una maestra que ha dedicado varios años de su vida a la enseñanza y quien trabaja en la escuela primaria Colfax en Denver, Ann Franco, le dijo a la CEA que originalmente planeaba jubilarse a fines del año escolar 2021-2022, pero ahora planea jubilarse este año.

“No me siento apoyada en mi salón de clases y el estado y el distrito en repetidas ocasiones exigen más de nosotros sin proporcionar recursos”, dijo Franco. “El insignificante aumento salarial que recibo cada año no compensa las crecientes demandas que se me imponen. Dime otra profesión que requiera tanto con tan poco respeto a cambio”.

Amie Baca-Oehlert, quien es consejera de una escuela secundaria y presidenta de la CEA, dijo que no es la pandemia de COVID-19 la que creó los problemas de financiación actuales, sino que vino para empeorar los problemas que la educación pública ha estado viendo desde 2009.

La CEA publicó su agenda legislativa 2021 el mes pasado. Aumentar los ingresos es su principal prioridad, así como promover la justicia y la equidad, promover el crecimiento profesional, ayudar a los educadores a lograr más tiempo y autonomía para concentrarse en la enseñanza y a la vez proteger la salud y la seguridad.

La CEA pidió a los legisladores que ayuden a evitar lo que llaman una "crisis de educadores que abandonan la profesión" a través de tres estrategias:

Aumentar los ingresos y reducir el déficit para proporcionar recursos fundamentales para la instrucción, los libros de texto y el apoyo a la salud mental.

Garantice la seguridad, particularmente durante la pandemia, proporcionando PPE , pruebas COVID , vacunas , grupos más pequeños ( cohortes) y otras medidas de seguridad.

Posponer las pruebas estandarizadas para permitir que los maestros se concentren en una instrucción y así los estudiantes se concentren en el aprendizaje y su salud mental.

“Cuando los educadores no se sienten apoyados, se van. Cuando los educadores se van, los estudiantes sufren", dijo Baca-Oehlert."Es así de simple ".