¿Es la vacuna eficaz ante la cepa británica del COVID-19?

(NOTICIAS YA).- Ante los crecientes casos de la nueva variante del COVID-19 proveniente del Reino Unido en los Estados Unidos, surge la duda si las dosis de Pfizer y Moderna también protegen contra esta mutación. Conversamos con expertos médicos.

Con 1,277 casos de la cepa británica confirmados a lo largo de 42 estados de la nación, según informó el Dr. Rochelle Walesnsky, Director de los CDC, y con 416 de estos casos en Florida, se genera preocupación entre la población sobre la nueva variante, pero tras últimos estudios realizados por la revista de medicina Nueva Inglaterra, las vacunas de Pfizer y Moderna ofrecen una buena protección ante estas mutaciones británicas del COVID-19.

Sin embargo, la detección de esta nueva cepa no se detecta tan rápido, debido a que es costosa, conlleva cierto tiempo y solo se realiza en 3 laboratorios de Florida.

Para la Dra. Nicole Lovine, especialista en enfermedades infecciosas y epidemióloga de la UF Health, si se hicieran más pruebas de estas variantes se podría determinar en cuáles zonas hay más casos para que las autoridades se enfoquen en dichos lugares.

Pero a medida que pasa el tiempo esta cepa y otras pueden desarollarse y cobrar fuerza, todo mientras simultáneamente el proceso de vacunación contra el COVID-19 se extiende en todo el estado del sol hacia las personas mayores de 65 años y los trabajadores de primera línea en el área de la salud.

Por otra parte, los CDC afirman que aunque una persona esté vacunada contra el COVID-19 no significa que no pueda ser transmisor del virus, por lo que se recomienda no confiarse y seguir las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, lavado continuo de manos y mantener el distanciamiento social.

Andreína Rosal, amplia la información:

