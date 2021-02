Hombre murió congelado en su sillón reclinable en Texas

(NOTICIAS YA).- Las gélidas temperaturas que azotan al país han provocado más muertes, entre ellas la de un hombre en Texas que murió congelado dentro de su casa, en su sillón reclinable y a un lado de su esposa.

De acuerdo con los informes, el cadáver del hombre de 60 años, que no ha sido identificado, fue encontrado en el sillón dentro de su casa en Abilene durante el pasado miércoles.

La esposa del hombre estaba a su lado, casi a punto de morir congelada también, por lo que fue trasladada a un hospital, informó KTXS 12.

La pareja había pasado tres días sin electricidad.

“Por favor, ve a ver cómo están tus vecinos”, escribió Josh Casey, dirigente de una organización de que dona alimentos en Abilene, al compartir el caso en Facebook.

"Si todos lo hacemos, tal vez evitemos que esto suceda. No conozco ninguna solución para nada en este momento. Excepto que la gente muerta de frío cerca de mí no está bien. No está bien", agregó.

El Departamento de Bomberos de Abilene detalló que la temperatura dentro de la casa de la pareja alcanzó aproximadamente la misma que afuera, de acuerdo con KTXS 12.

En Abilene, que se ubica a unas 200 millas de Dallas, el termómetro cayó hasta los -2 grados Fahrenheit esta semana debido a las drásticas tormentas invernales que han matado a decenas de personas, además de causar cortes en la electricidad y el servicio de agua.

El hombre en el sillón no fue el único que perdió la vida en la ciudad, otras dos personas murieron esta semana debido al frío extremo. La primera víctima fue un hombre sin techo de 67 años y otra persona murió el miércoles en un centro médico.

Cande Flores, jefa de bomberos de Abilene, informó que la instalación médica no pudo brindar el tratamiento adecuado debido a la pérdida de presión del agua, un problema que también está afectado a otras partes en el estado.

Se suponía que el paciente sería trasladado a otra instalación, pero murió antes de llegar allí, de acuerdo con al mismo medio local.

La poderosa tormenta invernal ha provocado temperaturas bajo cero en al menos 30 estados, casi la mitad enfrentando apagones eléctricos.