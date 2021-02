Líderes ejecutivos se unen a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando

(NOTICIAS YA).- Durante 28 años, la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando (HCCMO) ha sido una representación directa de más de un millón de hispanos en Florida Central y del impacto económico local del crecimiento empresarial hispano. Como reflejo del valor de las empresas Hispanas, HCCMO anunció hoy su junta directiva de 2021 que incluye una representación histórica de altos ejecutivos y corporaciones reconocidas a nivel nacional y mundial.

We welcome our New Board of Directors

Wilmer Alvarez, Vice President, Orlando Health Foundation

Michael Brown, CEO, Travel + Leisure

Elisha Gonzalez, Vice President, Government Affairs and Community Relations, FAIRWINDS Credit Union and Executive Director, FAIRWINDS Foundation

