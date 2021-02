Senador Chuck Schumer no apoyará estadidad para Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- Este miércoles, el Senador Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado informó que cambió de opinión respecto a su apoyo a la estadidad de Puerto Rico, luego de haber expresado abiertamente durante la época electoral que si lo haría.

Al Schumer afirmar en una reunión comunitaria de Zoom: "Le tengo aprecio a Ritchie Torres pero no, no estoy de acuerdo con ellos, no voy a apoyar su proyecto de ley de estadidad", ha generado reacciones entre quienes buscan que la isla del encanto se convierta en otro estado de la nación.

La exsenadora del PNP, Dra. Miriam Ramírez, expresa que las grandes corporaciones como Microsoft y las farmacéuticas, entre otros, han sido quienes han frenado la estadidad de Puerto Rico, debido a que desvían sus ingresos contributivos a través de la isla, sin pagar estatales ni federales.

Asimismo, Ramírez asegura que Puerto Rico es calificado como un país extranjero, realidad que lleva décadas y que hasta que este trato no cambie, continuará siendo un paraíso fiscal.

Sin embargo, el proyecto de ley de estadidad para la isla, presentado por el representante demócrata Ritchie Torres se espera introducir por tarde en el mes de marzo, según indicó el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

Aunado a esto, este viernes, el presidente de la Cámara de Representantes de la isla, José "Tatito" Hernández, envió una carta al Senador Schumer donde lo convoca a cumplir con las obligaciones del Congreso con los ciudadanos americanos de Puerto Rico, otorgando la unión permanente como el estado número 51, así como lo decidió el 52,52% de los votantes en el plesbicito del 3 de noviembre de 2020.

Andreína Rosal, amplia la información:

