Sujeto valiéndose de un caminador roba casi $1,000 en mercancía de una tienda de bicicletas en el Condado Jefferson 

(NOTICIAS YA).-La Oficina del Alguacil del Condado Jefferson está tras la pista de un hombre acusado de robar artículos por valor de casi $1,000 en una tienda de bicicletas.

El presunto robo ocurrió el 4 de febrero en el 8100 de West Bowles Avenue.

De acuerdo con la uniformada, el sospechoso estaba usando un caminador y abandonó el área en una camioneta Volvo negra sin placas.

Si usted sabe quién es este sospechoso o tiene información sobre este caso, llame a la línea de información al 303-271-5612.

