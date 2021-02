Vacunas retrasadas por tormentas invernales podrían llegar la próxima semana

(NOTICIAS YA).- Las condiciones de frío extremo en el centro del país tienen cargamentos de vacunas varados. Según autoridades federales estamos hablando de aproximadamente 6,000,000 de dosis.

Andy Slavitt, consejero de la Casa Blanca en materia de respuesta a la pandemia, anticipa que las vacunas podrían llegar a sus destinos a finales de la próxima semana.

“Aqui localmente las segundas dosis de moderna no se pueden dar,” Claudia Llausás, vocera del Hospital Sharp.

Este fue el correo electrónico que recibió Martha Gray quien contaba los días para vacunarse con moderna en el super centro de Chula Vista.

“Cuando me dijo el señor que no había vacunas si dije ay que va a pasar porque sabía yo que este era el ultimo dia que me habían puesto en la parte de atrás de la tarjeta de la segunda dosis,” Martha Gray, le cancelaron su cita para la segunda dosis.

La familia Santana también se tuvo que dar la media vuelta.

“Tengo la primera dosis y que puedo hacer si no hay vacunas,” explicó Candelaria Santana, le cancelaron su cita para la segunda dosis.

Ante la falta de suministro de vacunas de Moderna, el centro de vacunación masiva de Petco Park volvió a cerrar sus puertas hoy y mañana y posiblemente se podría extender hasta el lunes. Por su parte, todos los sitios comunitarios y el super centro de San Marcos solo aplicarán segundas dosis.

“Se comprende si no hay vacunas, no se puede o no se pudo, no porque no quieran,”

Aunque las vacunas de Moderna están escasas, si hay vacunas de Pfizer para primeras y segundas dosis.

“Le decía a mi hijo checa a ver si no han cancelado pero gracias a dios ya la recibió,” dijo Isabel Trinidad, su mamá recibió la vacuna de Pfizer.

El hospital Sharp asegura que cuenta con suficientes vacunas de Pfizer para agendar unas 3,000 citas tanto el sábado como el domingo en los centros de vacunación de Chula Vista y La Mesa.

“Tenemos muchísimas citas en nuestros centros de vacunación,” señaló Llausás. “Como puedes ver no hay gente, hemos tenido que decirles a voluntarios que vacunen que se vayan a su casa los puedes ver que están sentados esperando a que llegue gente a vacunarse.”

Autoridades del condado dijeron que en cuanto lleguen las vacunas estarán preparados para repartirlas y aplicarlas.

“No van a perder su vacuna, no teman, se va reprogramar y todo va a estar bien,” finalizó Llausás.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la segunda dosis de las vacunas tanto de Moderna como de Pfizer se pueden aplicar hasta 42 días después de la primera dosis.

Toda comunicación entre los pacientes y los centros de vacunación masiva se hace a través de correo electrónico por lo que la mejor forma de estar al pendiente para ver si necesita reprogramar su cita es a través de ese medio.