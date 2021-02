VIDEO: salvadoreño es acuchillado en diversas ocasiones en Bladensburg

(NOTICIAS YA).- Un salvadoreño se debate entre la vida y la muerte tras haber sido apuñalado en el cuello varias veces en un ataque en Bladensburg. Su familia exige justicia, mientras residentes de la zona aseguran que la agresividad en las calles se ha salido del control.

Fue en el estacionamiento de un popular centro comercial latino en Bladensburg donde Félix Rivas fue apuñalado en el cuello 4 veces durante un asalto. En estos momentos el salvadoreño se debate entre la vida y la muerte

LEE: Una niña de 10 años se suicidó en Prince George's

Captado en video quedó el momento en el que Rivas, el salvadoreño de 54 años de edad, fue herido con un arma blanca por un sujeto el jueves a eso de las 4 de la tarde sobre 4,920 annapolis road, en Bladensburg Maryland.

Cesar Rivas, hijo de Félix Rivas dijo que “él venía del trabajo, de cortar árboles y paro acá para comprar algo para el carro y fue cuando se le acercó y lo apuñaló 4 veces en la nuca, le quebró el hueso que está conectado al espinazo y le cortó las venas arterias y tienen coágulos de sangre él está en situación crítica”.

En otro video se puede observar cuando un grupo de residentes hispanos atrapa al presunto atacante, cuando intentaba darse a la fuga.

Identifican a hispano asesinado en la Riggs Road de Prince George's

Un testigo, quien prefirió guardar el anonimato dijo que: “Yo estaba comiendo y mire que mucha gente intentó agarrarlo entonces fue bastante fuerte porque no sabía qué hacer porque mire a una personas convulsionando en la calle y a otra que está parada con una herida con un chorro de sangre, no sabía cómo ayudar y mejor dije voy a agarra a la persona para que no se fuera”.

Una accion que es reconocida por los hijos de Felix.

Maritza Rivas, hija de Félix dijo que “Muchas gracias a los que ayudaron a mi papá y a agarrar al hombre. Mi papá no se merecía esto, él es un hombre cristiano y trabajador y de hogar, muchos lo quieren mucho”.

Por otra parte, algunos residentes aseguran que cada día son más los indigentes deambulando por la zona. Alertan que muchos de ellos son agresivos.

Deni Taveras, vicepresidente del concilio de Prince George’s afirmó que “Desafortunadamente debido a la pandemia hemos visto que los crímenes han aumentado".

Felix es el pilar de su casa y tiene 7 hijos, la familia salvadoreña pide ayuda de la comunidad para cubrir los gastos médicos.

Puede donar a través de la página de internet gofundme dando click aquí