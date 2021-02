López-Gatell dio positivo por Coronavirus y tiene síntomas leves

(NOTICIAS YA).- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, dio positivo a la prueba de Covid-19 e indicó que está padeciendo de síntomas leves, según una declaración en redes sociales.

El subsecretario dijo que sus síntomas comenzaron desde la noche del viernes, pero son ligeros. López-Gatell hizo el anuncio tras recibir los resultados de la prueba de antígenos, pero señaló que sigue esperando la PCR.

“Comparto públicamente que tengo Covid-19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves”, escribió el funcionario en Twitter, la mañana del sábado. “Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación”.

Comparto públicamente que tengo #COVID19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación. — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 20, 2021

López-Gatell es uno de los principales encargados en el control de emergencias de salud en México y ha ganado notoriedad durante la pandemia de Covid-19. El epidemiólogo e investigador tomó cargo desde 2018, cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El subsecretario realiza una conferencia diaria en el Palacio Nacional para informar sobre los avances y descubrimientos relacionados con la pandemia. Además, acompaña al presidente en sus conferencias matutinas diarias.

López-Gatell ha sido uno de los principales partidarios del uso de cubrebocas, distanciamiento físico, quedarse en casa y otras medidas de contención de la pandemia.

Sin embargo, el subsecretario ha sido severamente criticado desde que en octubre circularon fotos de él y Rebeca Peralta besándose y comiendo en un restaurante de la Ciudad de México.

A finales de 2020, López-Gatell otra vez desató polémica luego de que hizo un viaje a Oaxaca para vacacionar con su familia y celebrar las festividades de fin de año. El funcionario fue fotografiado en un restaurante en Zipolite sin usar tapabocas.

Otra fotografía muestra al funcionario con el tapabocas abajo y hablando por teléfono dentro de un avión. Sin embargo, López-Gatell insistió que no tenía nada que ocultar y que las fotografías fueron “sacadas de contexto”.

El funcionario intentó justificar sus acciones diciendo que la llamada era para planes de vacunación y que no lo estaban escuchando. Sin embargo, el Coronavirus no deja de ser contagioso simplemente porque un funcionario tiene que tomar una llamada y no puede esperar unos minutos a bajar del avión.

“Estaba hablando por teléfono con el doctor Ruy López Ridaura para darle instrucciones sobre los preparativos de la vacunación, no me escuchaba y me tuve que bajar el cubrebocas y, en el momento en que me lo bajo, las fotografías, entonces, ya es querer sacar de contexto”, dijo el subsecretario.

A inicios del año, el funcionario también fue criticado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “Cada quien es responsable de decir y hacer. En mi caso en particular, en el caso de todo mi equipo, estando la situación como está, no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso”, dijo la funcionaria.

