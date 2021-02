Motor de avión explota momentos después de despegar del DIA, dejando a su paso escombros en el área metropolitana de Denver

(NOTICIAS YA).-Grandes trozos de metal llovieron sobre varios vecindarios metropolitanos al noreste de Denver el sábado por la tarde, esto después de que un avión de la Aerolínea United reportara problemas con el motor.

United Airlines confirmó que el vuelo 328 despegó del Aeropuerto Internacional Denver DIA hacia Honolulu a las 12:15 p.m. Poco después la tripulación informó del problema que presentaba el motor y regresó DIA de emergencia.

El avión experimentó una falla en el motor derecho que provocó la caída de piezas grandes y ruidos fuertes escuchados por la gente en el suelo de los suburbios del norte de Denver, de acuerdo con las autoridades. Un gran anillo del motor del avión operado por United Airlines aterrizó en un patio delantero, y lo que parecían ser fragmentos del ala del avión se encontraron en Broomfield County Commons Park.

Over 230 people above the north metro area had a petrifying experience today after this engine malfunction. Thanks to the skill of the pilots who calmly landed this jet; everyone on board is ok! If you find debris, notify the local jurisdiction where you found it. #TakeABow 👨‍✈️ ✈️ pic.twitter.com/Tz67FlAofx

— Lakewood Police (@LakewoodPDCO) February 20, 2021