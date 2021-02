Abogado que mató a hijo de jueza también buscaba a Sonia Sotomayor

(NOTICIAS YA).- Esther Salas, jueza de corte de distrito de EE.UU., dijo que el tirador que mató a su hijo e hirió a su esposo en 2020 también buscaba atacar a la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor; según una entrevista de “60 Minutes” para CBS News.

Salas dijo que las autoridades encontraron un informe sobre Sotomayor en un casillero utilizado por el agresor, Roy Den Hollander, un abogado que presentó un caso ante Salas y se suicidó luego de matar a Daniel Anderl, el hijo de la jueza de distrito.

“Encontraron otra arma, un Glock, más municiones. Pero lo más perturbador que encontraron fue un folder manila con una investigación sobre la jueza Sonia Sotomayor”, dijo Salas en la entrevista.

El viernes, la Corte Suprema y el FBI se rehusaron a comentar sobre el caso. “No discutimos la seguridad como un asunto de políticas de Corte”, dijo la vocera Kathy Arberg en un correo electrónico.

Según las autoridades Den Hollander, un abogado a favor de los hombres con un historial de escritos anti-feministas, se hizo pasar por un repartidor de FedEx y mató al hijo de 20 años de Salas, e hirió a su esposo Mark Anderl, el pasado julio.

Den Hollander, de 72 años, fue encontrado muerto por una herida autoinfligida de bala, un día después del ataque. Las autoridades también creen que le disparó y mató a otro abogado en California días antes de la emboscada en casa de Salas.

Según reportes de la AP, cuando el cuerpo de Den Hollander fue encontrado, tenía un documento con información sobre una docena de juezas en todo el país, la mitad de ellas eran latinas, incluyendo a Salas.

Salas ha pedido mayor privacidad y protección para los jueces, incluyendo borrar información personal de internet para lidiar con las ciberamenazas.

Salas y otros oficiales están trabajando para aprobar una legislación que protegería la información personal de los jueces. “Necesitamos entender que los jueces están en riesgo. Que nos ponemos en gran peligro cada día por hacer nuestros trabajos”, dijo la jueza.

