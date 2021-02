Arrestan a adolescente de Florida que "bromeó" con disparar a su escuela en redes sociales

(NOTICIAS YA).- Una adolescente fue detenida este lunes por la Oficina del Alguacil del condado de Pinellas, tras haber publicado presuntas amenazas que involucraban disparos hacia su escuela, en sus redes sociales. El mensaje, del cual la joven también publicó luego que "era una broma", fue difundido hasta llegar a las autoridades.

Isabella Bailey-Hopkins, de 13 años, publicó este domingo en su cuenta de Snapchat "No puedo ser la única que quiera disparar mi escuela, no lo voy a hacer solo con un pensamiento", seguido de: "¿Estás bien?, No, mañana es lunes", mensaje que también colocó en su TikTok y fue capturado en múltiples oportunidades, por lo que al darse cuenta, la menor eliminó su publicación yrealizó una nueva que decía: "Para todos los que volvieron a publicar, fue una broma y no lo dije en serio".

La presunta amenaza de tiroteo estaría dirigida a la Escuela Secundaria Pinellas Park, en el condado Pinellas Su acotación resultó tarde, pues la Oficina del Alguacil del condado de Pinellas había obtenido su primer mensaje de forma anónima. Los agentes entrevistaron a Bailey-Hopkins junto a sus padres y la menor admitió haber publicado las amenazas, según información oficial.

Bailey-Hopkins fue arrestada y trasladada al Centro de Evaluación Juvenil de Pinellas, acusada de un cargo de amenazas escritas para realizar tiroteos masivos.

A pesar de que las autoridades indicaron que Bailey-Hopkins no tenía acceso a armas de fuego, así como no parecer que tuviese los medios para ejecutar la amenaza, este tipo de acciones no son consideradas "bromas o juegos".

Es importante que los padres conversen con sus hijos sobre sus inquietudes y sobre la responsabilidad de sus publicaciones en las redes sociales, las cuales aunque consideren bromas o solo un comentario, pueden cambiar sus vidas. Para esto, la Oficina del Alguacil del condado de Pinellas dispone de un recurso de redes sociales para padres, denominado "Una caja de herramientas para los padres", a la cual pueden acceder en su página web oficial.

