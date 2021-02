Buscan a mujer que sufre de demencia y Alzheimer desaparecida en el condado Orange

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del Condado Orange solicita la colaboración ciudadana para encontrar a una mujer de 69 años que sufre de Alzheimer y demencia y que está en paradero desconocido desde hoy por la mañana.

En un tuit, la Oficina del Alguacil explica que "existe preocupación por la seguridad de la desaparecida" debido a sus condiciones, sufre de demencia y Alzheimer, y además no tiene sus medicamentos.

MISSING: This morning at 7:30 AM, Norma Colon, 69, was last seen in the area of Bending Branch Ct. There is concern for her well-being as she suffers from Alzheimer’s & Dementia and does not have her required medication with her. If you see her, please call 911. pic.twitter.com/ha1asXHcws

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 22, 2021