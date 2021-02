Clima húmedo y posibles avalanchas se dirigen hacia el noroeste de Estados Unidos

(NOTICIAS YA).-Se pronostica que un «río atmosférico» conocido como «Pineapple Express» (o expreso de la piña) llevará un período prolongado de clima húmedo y la posibilidad de avalanchas a los estados de Washington y Oregon a partir del domingo.

Los efectos de la lluvia y la nieve considerable de las montañas se sentirán a principios de esta semana:

Las avalanchas han matado a 30 personas en Estados Unidos esta temporada de invierno, según el Centro de Información de Avalanchas de Colorado.

«Esto marcará el comienzo de un período húmedo en el oeste de Washington, ya que la periferia sur del río atmosférico afectará a la región antes de que se desplace hacia el sur sobre el área el lunes», advirtió el sábado la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle:

Heavier rain arrives for Sunday through early Tuesday with rising snow levels and gusty winds. Stay tuned to the forecast over the next several days! #wawx pic.twitter.com/9Gk9IOEmmP

— NWS Seattle (@NWSSeattle) February 19, 2021