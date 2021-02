Doctora que golpeó a hispano que le pidió respetar la distancia social, enfrenta cargo de “crimen de odio”

(NOTICIAS YA).- Una doctora del sur de Florida , seguidora del expresidente Trump, presuntamente, golpeó a un hombre hispano, en un supermercado Publix, ya que este le pidió que mantuviera el distanciamiento social. Además, le dijo que "Tendríamos que haberos quemado a todos". Ahora esta anestesióloga enfrenta múltiples cargos, entre ellos, crimen de odio.

Según su informe de arresto, el incidente ocurrió el pasado 20 de enero en el Publix en 155 E. Second Ave. en Hialeah, según publicó nuestro socio de noticias WMKG y otros medios locales.

La policía explicó que la víctima estaba pagando, para irse, cuando la Dra. Jennifer Susan Wright, de 58 años, de Miami Springs, comenzó a poner sus productos sobre el mostrador. Al parecer, la víctima le pidió a la mujer que por favor, mantuviese la distancia social, primero en español, y luego en inglés. Luego, cuando el hombre ya estaba metiendo sus productos en al auto, la mujer se le acercó por detrás, y puso su cara a "menos de un pie" de la del hombre.

Según el reporte del arresto, la mujer llegó a decirle a la víctima:

Según el reporte del arresto, la Dra. Wright también rayó el vehículo del hombre con las llaves pero el incidente no se detuvo allí, Wright golpeó a la víctima en la cara mientras sacaba su teléfono para llamar al 911. Además pisoteó el teléfono después de que cayese al suelo en un intento de evitar que llamara a las autoridades.

La Dra. Wright fue arrestada el viernes por cargos de agresión con prejuicio, manipulación de una víctima y actos criminales. Desde entonces ha sido liberada bajo fianza.

Los vecinos de la mujer aseguraron que era una seguidora de Trump y que incluso en Halloween puso una figura de Joe Biden frente a su casa que rezaba "Expongan la verdad sobre la familia criminal de Biden".

Mount Sinai Medical Center anesthesiologist Dr. Jennifer Susan Wright, 58, was arrested yesterday for the incident that occurred at a Hialeah Publix on Inauguration Day. This was the "Expose the Biden Crime Family" Halloween display outside her Miami Springs home. #BecauseMiami pic.twitter.com/puKNgalazp

— Billy Corben (@BillyCorben) February 21, 2021