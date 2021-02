Equidad en las vacunas del Covid-19

(NOTICIAS YA).- Se llega a la barrera de los 500.000 muertos en el país debido al COVID la la mayoría de ellos en comunidades de color.

David Álvarez Analista Político "Las barreras a las vacunas para la comunidad son diferentes y son bastantes"

Se acaba de extender el criterio de las vacunas pero aún así no va a llegar a las comunidades menos privilegiadas.

Nora Vargas Vicepresidente de la Mesa de Supervisores del Condado "No son gente de la comunidad latina y afroamericana entonces vamos a tener que seguir abogando para que veamos de otra manera cómo abrir estas oportunidades para que la gente de nuestra comunidad se vacune lo más pronto posible"

Uno de sus ejemplos es Sara de 96 años vive sola no sabe usar una computadora y no tiene un vehículo pero todavía sigue.

Free COVID-19 testing sites are available all over the County for anyone ages 6 months or older. To locate a testing site: visit https://t.co/44m6KuxTMG or call 2-1-1. pic.twitter.com/cRHmW7VVuq — SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) February 21, 2021

Sara Mesa tiene 96 años y todavía no se ha vacunado "Pero me llevo mi carrito con eso voy a la tienda voy a lavar voy donde quiera ve...Porque pa lejos ya no camino ya no me subo ni los bases porque ya me da miedo andan recio digo no"

Y es lo que varias líderes están buscando mejorar para llegar a ese grupo de gente.

Nora Vargas Vicepresidente de la Mesa de Supervisores del Condado "Ir a las casas de la tercera edad para poderlos vacunar sé que fue Casa Familiar ya va a empezar en ese proyecto también lo que nosotros estamos haciendo es rompiendo barreras"

Alejandra Sotelo Solís alcaldesa de National City "Tenemos a ocho bomberos y se llama el modo Unit donde ellos van a ir a los lugares a distribuir las vacunas, Tenemos que seguir empujando porque yo vamos en el tercer mes de las vacunas"

Serge Dedina alcalde de Imperial Beach "Este trabajo de las vacunas es trabajo de todos no es cuestión del papa gobierno hace todo a lo de las comunidades vecinos amigos familiares"

Y si tenemos que ayudar a personas como Sara que no le tiene miedo a la vida ni a las vacunas. En algo si tienen razón tenemos que colaborar para que todos puedan

recibir una vacuna.