Fiscalía del condado creó una unidad para investigar casos de abuso laboral

(NOTICIAS YA).- La tasa de desempleo en el condado de San Diego es del 8% afectando primordialmente a aquellos en el sector turismo.

“Ahorita ya tenemos dos meses que no trabajamos y hasta ahorita no hay nuevo aviso,” dijo Martha Ahumada, sin empleo por la pandemia.

Algo que obliga a padres de familia a buscar otras fuentes de ingresos y es esa desesperación lo que los hace vulnerables a abusos.

“Trabajas y a veces hasta te sacan del trabajo y no te pagan y uno no puede reclamar por el miedo,” dijo Yovani, quien se vio afectado por la pandemia.

Una historia que se repite y se repite.

“Para aquellos que trabajan en hoteles, en construcción, en restaurantes en seguridad,” dijo Arlo Calderón, director del Centro del Derecho de Trabajo.

Una investigación del Centro de Iniciativas Políticas arrojó que en el 2017 se registraron alrededor de 40,000 reportes de robo de salario en los condados de San Diego y del Valle Imperial sin embargo solo 82 trabajadores hicieron una denuncia.

Ante esto, la fiscal del condado de San Diego Summer Stephan anunció la creación de una unidad que investigara injusticias en el ámbito laboral y que prohíbe cualquier tipo de represalias.

“Le pagan su cheque y rebota su cheque, también puede ser que no le dan sus descansos de 10 y 30 minutos para comer,” explicó Lilia Garcia-Brower, Comisionada Laboral de California. “También es como nos pagan el séptimo día consecutivo, eso debe ser pagado sobre tiempo y a doble tiempo.”

También se le suman los reportes de hostigamiento.

“Es ilegal que haga amenaza de llamar a las autoridades de inmigracion o poner un reporte con el departamento de policía,” añadió Garcia-Brower.

