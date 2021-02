Localizan sin vida a sospechoso de balear a policía de Escondido

(NOTICIAS YA).- La policía de Escondido estuvo por más de 4 horas buscando a un sospechoso de dispararle a un oficial la madrugada de este lunes.

A las 2:47 de la madrugada la policía de Escondido recibió un reporte de violencia doméstica en un departamento de la cuadra 1300 de Morning View Avenue.

Anastasio Rosas Jr. había abandonado el área con un rifle AR-15 de su apartamento tras un altercado con su pareja en un vehículo azul.

A las 3:05 dos oficiales lo encuentran a menos de una milla de distancia sobre la calle West Lincoln Avenue. Rosas bajó del vehículo y disparó un tiro que hiere a uno de los oficiales aún en la patrulla.

Fue hasta las 7:47 de la mañana que un trabajador de mantenimiento reporta a una persona ocultándose en un departamento abandonado sobre la misma vialidad.

“Con pánico todos, no sabíamos ni que iba a pasar. Porque estaba muy feo ahí, estaba lleno de swats aquí en los carros y todo ahí, ahí estaban todos… el swat", comentó un vecino preocupado del área.

“Yo si me espante, yo hasta estaba llorando porque me puse bien nerviosa porque haga de cuenta que estaba lleno, todo lleno la calle de policías, de creo que estaba el swan… yo no se que tanto había. Yo nomas se que me espante mucho, estaban arriba del garage de la casa, creo que estaban arriba del techo de la casa.”

Cuando los oficiales llegaron escucharon un disparo; y fue tras enviar a un robot que descubrieron que Anastasio se habría quitado la vida con un disparo autoinfligido.

“Muy fuerte, para mi fue porque yo lo quiero mucho.Yo tengo seis hijos y a todos les he ayudado, siempre estoy con ellos. Todo en la vida he estado con ellos. Y este se me alejo poquito.”, comentó su padre Anastasio Rosas, quien confiesa que no tenía conocimiento de que Anastasio tuviera armas, gusto que siempre intentó desalentar y que continuamente intentaba acercarse a él.

“Me decía, luego, ya saben que yo los quiero mucho, pero porque. Yo te quiero ver todos los fines de semana. Y pues mira lo que pasó.”

La policía aclaró que no hay información de que Rosas haya agredido a su pareja o sus dos hijos que estaban en el departamento. Pero tanto esa investigación como el disparo hacia el oficial seguirán bajo investigación.