Pánico en Broomfield por la 'lluvia' de pedazos de avión

(NOTICIAS YA).- Un sonido retumbó en el cielo sobre Broomfield al finalizar la tarde del sábado

Tan fuerte que Natanael interrumpió su jornada de trabajo

Fue cuando empezó a grabar con su celular las imágenes en donde se ve el avión, el humo y partes de la aeronave que llovían sobre el vecindario

‘Sentí miedo porque estaba cerca y a la vez dije nunca me he subido a un avión y no lo haré, me dio pánico’.