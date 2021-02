Rescatan a adolescente de 13 años de motel de Florida Central

(NOTICIAS YA).- Un agente de la Oficina del Alguacil del Condado Volusia rescató a menor que estaba en un oscuro cuarto de motel en Edgewater, con un hombre de Orlando de 22 años.

La adolescente, de 13 años y residente de Oak Hill había desaparecido tras salir de la escuela, la semana pasada. Supuestamente, la víctima había conocido al hombre a través de Internet.

Cuando el agente Royce James entró por la puerta de la habitación en el All Suite Motel, en 335 N. Ridgewood Ave., en Edgewater, la niña corrió a sus brazos y le dio un abrazo.

El sospechoso, Tyler Thompson, de 22 años fue arrestado por un cargo de interferencia con la custodia menores, y el Departamento de Policía de Edgewater agregó el cargo de viajar para reunirse con una menor después de usar una computadora para seducir a una niña. Hay cargos adicionales pendientes.

VÍDEO DEL RESCATE:

Los agentes respondieron a la llamada de alerta por la desaparición de una menor, el pasado jueves, alrededor de las 6:15 p.m. La abuela de la adolescente denunció que regresó a casa y que tampoco fue a su partido de baloncesto, después de la escuela. El oficial James comenzó a investigar y habló con un amigo de la niña desaparecida, quien dijo que la víctima planeaba ir a un motel con alguien que conoció en línea. La amiga dijo que pensaba que el nombre del hombre comenzaba con una T, posiblemente Tyler, y que era de Orlando. Ella dijo que pudo haber recogido a la víctima en la tienda Dollar General, en Oak Hill.

El oficial James fue a Dollar General para revisar el vídeo de seguridad y encontró imágenes de vigilancia de la víctima en la tienda. Un empleado informó que la niña dijo que estaba esperando que alguien la recogiera.

A continuación, el ayudante James comenzó a visitar los moteles del área, mostrando a los recepcionistas una foto de la niña desaparecida y buscando una coincidencia en los registros del día. En el tercer motel que registró, el ayudante James notó que un huésped se registró con el nombre de Tyler Thompson, con una dirección fuera de Orlando. Los agentes fueron a su habitación y tocaron la puerta varias veces antes de que Thompson finalmente respondiera y la víctima llegara corriendo.

Cuando le dijeron que la llevarían a algún lugar para una revisión de salud y la entrevistaran, la chica le pidió al ayudante James que se quedara con ella. La llevó a una instalación local del Departamento de Niños y Familias para que la evaluaran y luego la llevó a casa.

