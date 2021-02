Transporte y asistencia para personas de la tercera edad para vacunación en el condado de Santa Cruz

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL) .- Sabiendo que las personas de la tercera edad son las más vulnerables para el contagio del Covid-19,

organizaciones al sur del condado de Santa cruz realizan esfuerzos adicionales para agilizar la vacunación de este grupo.

El centro para personas de la tercera edad de Watsonville está registrando a las personas para su vacunación haciendo este proceso fácil y evitando complicaciones "Yo vine aquí la primera vez para hacer una cita para el covid

en realidad ellos son quienes hacen las cosas más fáciles como muchos que no tenemos medios de internet todo eso

ellos hicieron la cita tome la primer vacuna la otra me toca para el 13 que ahorita vine hacerle a mi esposa" dijo José Luis Marín

A sus 69 años Jose Luis pudo tener su primera cita de vacunación contra el Covid gracias al centro para personas de la tercera edad lo guiaron y asistieron,.

las personas mayores de 65 que vivan en los codigos 95076, 95077 y 96019 pueden venir aqui

al 114 de la calle east fifth para hacer su cita de la vacuna contra

el Covid o tambien puede llamar al 831-768-3279

Por su parte la organizacion puentes de la comunidad también cuenta con una linea de asistencia

831 219 86 07 donde le ayudaran a hacer su cita si es de la tercera edad.

Puentes de la comunidad tambien cuenta con un servicio de transporte para que las personas puedan

asisitr a su cita de vacunacion y regresar a sus casas de manera segura y completamete gratis. solamente es para residentes del condado de Santa Cruz.

"Tenemos el transporte gratis para toda la comunidad que necesita ayuda para quitar las vacunas y dejarlos dejarlos y levantarlos también después de la vacuna personas que no pueden manejar

transportar a gente no pueden caminar que no pueden caminar " comentó Ray Cancino puentes de la comunidad

(831) 688-9663 para reservar su cupo en el autobus, es recomendable hacerlo con dos dias de anticipación.

Esos servicios de transporte de Puentes de la comunidad son gratuitos y están a su disposición.