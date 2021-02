Abren nuevos centros de vacunación COVID-19 en San Diego

(NOTICIAS YA).-La Agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego anuncia la apertura de nuevos sitios de vacunación COVID-19 en Lemon Grove y Otay Mesa.

A partir del martes 23 de febrero, el sitio de Otay Mesa comenzará a administrar dosis de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. y estará abierto de domingo a jueves en Border View Family YMCA, ubicado en el 3601 Arey Drive. La clínica comenzará con una capacidad para administrar hasta 500 dosis diarias, pero puede expandirse para aplicar hasta 1,000 vacunas cada día.

