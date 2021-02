Acusan a asistende de salud de estafar a mujer de 94 años: robó medicamentos y más de $1,000

(NOTICIAS YA).- Una asistente de salud en el hogar está acusada de robar medicamentos y dinero a una mujer de 94 años a la que cuidaba en Edgewater, condado Volusia.

Los agentes de oficina del Alguacil de Volusia, arrestaron lunes a Cory Whealen, 35 años, de Daytona Beach, por presuntamente apropiarse indebidamente de los medicamentos de la anciana y usar su tarjeta de crédito para hacer más de $ 1,000 en compras fraudulentas.

Deputies arrested a home health aide on charges she stole a 94-year-old Edgewater woman's medication, replaced it with ibuprofen & acetaminophen, and used her credit card for more than $1,000 in purchases. Cory Whealen was arrested on 22 charges. https://t.co/0kt2URSvHh pic.twitter.com/TT3XH2qcwD

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) February 23, 2021