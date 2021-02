Aprueban pago de 600 dólares para 5.7 millones de californianos, incluyendo inmigrantes

(NOTICIAS YA).-El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el martes un paquete de estímulo económico de $7.6 mil millones para ayudar a millones de californianos afectados por la pandemia del COVID-19.

Las nuevas leyes otorgarán al menos $600 a 5.7 millones de personas, mientras que reservarán más de $2 mil millones en subvenciones para pequeñas empresas con dificultades por la crisis económica.

Announcing a MAJOR economic relief package -- including $600 stimulus checks and billions for small businesses. Tune in now. https://t.co/dqqlISpp3Q

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 23, 2021