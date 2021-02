Broomfield pasa al ‘Nivel azul’ en el indicador de coronavirus del estado, eso es lo que significa

(NOTICIAS YA).-La ciudad de Broomfield anunció que el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado autorizó la transición al nivel azul en el indicador de COVID-19 del estado, suavizando así algunas restricciones para las los establecimiento comerciales y que prestan servicios a la comunidad.

Esto es lo que debes saber del nivel azul en el indicador de COVID-19 en Colorado

Broomfield dijo que los cambios entraron en vigor el lunes por la tarde. La ciudad dijo que sus casos continúan disminuyendo a medida que la distribución de vacunas continúa aumentando. Al 20 de febrero, el 78,3 por ciento de su población de más de 70 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

Broomfield describió los siguientes cambios en el nivel azul :

Learn about Broomfield's move to "Level Blue: Cautious," Broomfield Day's logo contest, and Thursday's Telephone Town Hall in the Feb. 22 Broomfield Community Update: https://t.co/gziLj0rIIo pic.twitter.com/Yy5gT4Onnc

— Broomfield Gov't (@broomfield) February 23, 2021