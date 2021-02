Estudiante de enfermería educa a trabajadores sobre el proceso de vacunación en Gonzales

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).-

Estudiantes de enfermería del colegio Hartnell emprenden una misión para acabar con los mitos sobre la vacuna contra el covid-19 entre trabajadores agrícolas.

Cerca de 500 trabajadores de la compañía taylor fans en gonzález escucharon a un estudiante de enfermería la mayoría de ellos desea vacunarse

La mayoria de los cerca de 550 trabajadores de la compañia Taylor Farms, fabricante de ensaladas desean se les aplique la vacuna contra el Covid 19.

un estudiante de último grado de enfermería del colegio Hartnell despejó las dudas de los trabajadores.

"Aprendí que es muy importante que nos vacunemos para que haya un bien común se necesita estar bien para nuestras familias para la comunidad para la compañera de trabajo", dijo Francisco Mejía

empleado Taylor Farms.

"Estár seguro poner la vacuna aunque ya sea nos haya dado covid es para protegernos a nosotros y a nuestros hijos que por ahora no se la van a poder poner" comentó Mirna Montoya, trabajadora Taylor Farms.

Agunos de los estudiantes de enfermeria han participado en el proceso de inmunización vacunando a cerca de 1,400 trabajadores de salud de la región.

Hoy Alvaro Hernández respondió interrogantes para que quienes decidan vacunarse lo hagan con pleno conocimiento.

"Tenían dudas no se sentían seguros sobre la vacuna y les conteste a sus preguntas para poder aprender la importancia y los efectos son mínimos son leves para poder protegerlos al fin del cuento verdad

los que no se vacunan estan afectando a los que no se podian vacunar y el chiste es ayudarles" , agregó

Alvaro Hernández ,estudiante enfermería

Sin embargo hay quienes dudan del proceso.

"A mí en particular estoy solo y vivo solo en mi cuarto si me la pongo puede ser así me quedé dormido esa era mi pregunta.." dijo Irán Gómez

trabajador Taylor Farms

y es que con 42 mil casos reportados de covid en el condado de monterey, 323 muertes donde el 60% de casos son de latinos, la educacion sobre la vacunacion es necesaria.