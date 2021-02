Investigan homicidio en zona central de El Paso

(NOTICIAS YA).- Oficiales del departamento de policía de El Paso acudieron a una revisión de asistencia social en la cuadra 1700 de la calle Texas donde localizaron el cuerpo de una persona.

Según locatarios del lugar podría tratarse del propietario de un negocio de instalación de luces.

“El señor es muy trabajador es muy tempranero siempre llegaba desde las 7:00 de la mañana y salía tarde como la mayoría de los chicos negocios que estamos en esta área con pocos trabajadores, tenía como 58 o 60 años.” Dijo Manuel Ramos .

El área permanecerá cerrada hasta que la unidad de crímenes recabe toda la evidencia forense y se espera que en las próximas horas la policía de conocer la identidad de la víctima.

Por Dalinda García.

