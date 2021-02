“¿Necesitas ayuda?" Nuevo reconocimiento a mesera de Orlando que salvó a menor de los maltratos de su familia

(NOTICIAS YA).- Su acto heroico dio la vuelta el mundo y ahora recibe reconocimientos por parte de las autoridades y de líderes políticos estatales. Flaviane Carvalho, residente del condado de Orange y gerente del restaurante brasileño Mrs. Potato, en Orlando, identificó y denunció a la policía de un presunto caso de abuso infantil durante la víspera de Año Nuevo.

Hoy, el alcalde del condado de Orange, Jerry L. Demings, la homenajeó durante la reunión de hoy de la Junta de Comisionados del Condado.

Según la policía su rápida actuación llevó a que el niño de 11 años y su hermana fueran retirados de su hogar y resultaron en el arresto del padrastro de los niños por cargos de abuso infantil.

En cuanto al estado del niño a quien salvó la vida y su hermana de 4 años, quien según las autoridades no presentaba lesiones, Flavaine dijo a Noticias Univision que recibió noticias de ellos y que se encuentran bien cuidados, e incluso han ganado peso. Es importante recordar que el menor era privado de comer como forma de castigo.

You may remember the recent story of a local restaurant worker who saved a boy's life from abuse. Flaviane Pimenta Carvalho exemplifies how we can make an impact in the lives of others by displaying compassion. Today, we celebrate Flaviane with the Distinguished Resident Award! pic.twitter.com/M7KXtsJ3NS

— Orange County Mayor Jerry L. Demings (@OCFLMayor) February 23, 2021