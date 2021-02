Tiger Woods sufre accidente; lo rescatan con "quijada de la vida"

(NOTICIAS YA).- El golfista estadounidense Tiger Woods se encuentra hospitalizado en el área de Los Ángeles luego de sufrir un aparatoso accidente vehicular durante la mañana de este martes.

De acuerdo con el medio especializado Variety, el deportista era la única persona a bordo del vehículo, el cual sufrió severos daños tras volcarse, según describió el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

Antes de ser trasladado a un hospital local, Woods tuvo que ser removido del auto por bomberos y paramédicos que usaron la herramienta conocida como “quijada de la vida”.

El citado medio destaca que el accidente ocurrió cerca de Rancho Palos Verdes y no involucró a otros vehículos o personas. El golfista conducía en dirección norte cuando su carro volcó y se estrelló.

Su manejador, Mark Steinberg, confirmó que el astro del golf sostuvo lesiones en las piernas, por las que fue intervenido quirúrgicamente. “Les agradecemos la privacidad y apoyo”, añadió.

Woods se encontraba en la región como anfitrión del torneo de golf “Genesis Invitational”, celebrado en el Riviera Country Club de Pacific Palisades.

Las autoridades del condado difundieron un breve comunicado en Twitter, donde confirmaron el accidente y dieron algunos detalles.

