Vacunas COVID disponibles por parte del Departamento de Bomberos de San Diego

(NOTICIAS YA).-Con el cierre temporal de 5 días del súper centro de vacunación de Petco Park, el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego anunció citas disponibles para recibir la vacuna contra COVID-19.

Las personas mayores de 65 años pueden hacer una cita en el sitio web del equipo de bomberos de San Diego.

Abren nuevos centros de vacunación COVID-19 en San Diego

Las citas están disponibles desde el miércoles 24 de febrero al viernes 26 de febrero, en el gimnasio municipal del Parque Balboa, ubicado en el 2111 Pan American Plaza a partir de las 9 a.m. a 2 p.m.

Appointments for those eligible to get the COVID-19 vaccine are available Wed, Thurs, Fri, Feb. 24, 25, 26 via https://t.co/Nqh0urUPYP

Balboa Muni Gym is open for shots from 9a - 2p.

Please spread the word!#COVID19 #vaccine https://t.co/ejpQ4ySDne pic.twitter.com/SFA8Ae0Kwh

