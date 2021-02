Venezolanos a la espera de novedades sobre DED ordenado por Trump

(NOTICIAS YA).- En su último día como presidente, Donald Trump, firmó una orden de salida obligatoria diferida o DED (por sus siglas en inglés) que protege a los venezolanos indocumentados en el país suspendiendo las deportaciones. Ya ha pasado más de un mes y la comunidad venezolana sigue sin tener noticias por parte de la administración Biden-Harris y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) sobre cuándo, cómo y quienes realmente podrían aplicar para este beneficio.

La abogada Sheila Rodríguez, especialista en inmigración en la ciudad de Orlando, representa a varios ciudadanos venezolanos que esperan por la resolución de sus procesos con inmigración, explica que por ahora:

"La información sobre el DED no se encuentra disponible y nos vemos ante la circunstancia de que tenemos que esperar a ver qué es lo que va hacer esta administración, si va a aceptar este memorando y lo va a poner en efecto prontamente o si van a hacer una revisión y quizás lo dejan sin efecto con una orden ejecutiva”, explicó la abogada.

Asegura que sus clientes venezolanos, algunos solicitantes de asilo político, otros ya enfrentan procesos de deportación; ven esta orden ejecutiva del ex presidente Trump como una luz al final de túnel.

Por ahora la administración Biden ha centrado sus esfuerzos en promover su propuesta de reforma migratoria en el Capitolio de Washington, y hasta hoy no se ha manifestado públicamente sobre los venezolanos en Estados Unidos, por lo que no se sabe con certeza si planea darle curso a la orden de Trump o cumplir con la promesa de campaña de aprobar un TPS para los venezolanos.

Diversos abogados indican que declarar un Estatus de Protección Temporal o TPS dirigido a los venezolanos en Estados Unidos sería la situación ideal, ya sea a través de una orden ejecutiva del nuevo presidente o que finalmente republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo para aprobarlo en el Congreso. Según el abogado y activista por los derechos de los venezolanos en Estados Unidos, Hector Benitez Cañaz, el TPS brinda una mayor protección en materia migratoria.

"Si hay algún punto incluido en la reforma migratoria presentada por los demócratas que podría tener alguna posibilidad de contar con el visto bueno de los republicanos es la de legalizar al grupo de inmigrantes amparados por DACA y el TPS y es allí donde podrían colarse los venezolanos de contar con él (TPS)", agregó.

Por su parte el abogado Charles Chuck, quien tiene una vasta experiencia en temas de inmigración, piensa que los venezolanos han sido víctima del juego político entre Trump y los demócratas. Para el jurista es poco claro el por qué decidió firmar una orden de Salida Obligatoria Diferida o Deferred Enforced Departure (DED), ya que a su juicio los venezolanos no son un grupo con las características que tradicionalmente se observan en quienes son protegidos por un DED. Además la orden firmada por el expresidente no es muy clara en su contenido y es sólo por 18 meses.

Para Chuck lo que realmente necesitan los venezolanos es un Estatus de Protección Temporal y a su juicio ni Trump, ni Biden, ni el Senado han mostrado tener voluntad para aprobarlo. "Yo no sé qué va a hacer Biden, es muy claro que él no está muy animado para dar un TPS para los venezolanos. Si él hubiera estado animado ya lo hubiera hecho de inmediato, yendo un paso adelante de Trump. Tengo dudas de que lo vayan a hacer, este presidente aunque habla muy bien de inmigración sus acciones no han seguido sus palabras hasta este punto. Yo sé que es temprano, no quiero castigarlo, pero es la verdad", aseguró el abogado en inmigración del estado de Georgia.

Juan Antonio Lozada, quien también es abogado de inmigración y activista venezolano, dice que hay que tener paciencia, cree que tomará unos 60 días para que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) publique las pautas que habrá que seguir para aplicar al DED, mientras tanto aconseja a los venezolanos a que se asesoren por un abogado e ir creando de manera anticipada un archivo con todos los documentos que podrían solicitarles.

"Esos recibos de luz que prueban que tu has estado aquí, esas visas, esas entradas, todo eso. Empieza a recolectarlo para que apenas esto ocurra ya tú estés listo", explicó Lozada.

Lo cierto que es que habrá que esperar por que el nuevo gobierno de Biden aclare cuál será posición ante esta comunidad de migrantes, mientras, las interrogantes siguen apareciendo ya que no está claro en qué grupo de los destacados en la propuesta de reforma migratoria están ubicados los venezolanos, cuándo se agilizarán las entrevistas para solicitantes de asilo o si finalmente habrá voluntad para un TPS, mientras tanto abogados y organizaciones piden a los ciudadanos a que contacten a sus senadores locales y ejerzan presión sobre estos temas.

