Asistencia financiera a comerciantes del condado de Monterey afectados por la pandemia

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- El condado de Monterey está otorgando fondos por parte del gobierno federal para negociantes que se han visto afectados por la pandemia, ayuda que será un alivio para decenas de micro empresarios de la región..

Estos fondos de hasta 10.000 $ permitirán que los comerciantes contraten personal paguen deudas y puedan seguir con su negocio a flote

"Me he visto muy afectado con las órdenes para llevar nomás hay muchas órdenes porque hay personas que prefieren comer afuera que llevar la comida porque se enfría cómo está el tiempo y como está el clima realmente si me afectado a duras penas saco para pagar la renta", comentó Gregorio Maldonado propietario Jose's mexican food

Gregorio Maldonado propietario del restaurante Jose's mexican food en Seaside ha tenido perdidas de cerca de un 75% durante esta pandemia. Tuvo que despedir trabajadores y hacer recortes.

"Tuve que despedir a ocho amente me quedé con cuatro tengo dos empleados tenía ocho empleados quedamos bajos, he tratado de trabajar para tratar de cubrir los gastos y no cerrar', dijo Gregorio Maldonado propietario Jose's mexican food

Comerciantes como Gregorio afectados por pandemia ahora podrán beneficiarse y solicitar fondos de hasta 10 mil dólares del condado de Monterey..83 negociantes podran aplicar. deben tener de dos a 25 empleados antes del primero de octubre del 2020, comprobar pérdidas y hacer un plan de como utilizarían el dinero.

"Nada se tiene que pagar por la pandemia muchos negocios necesitan la ayuda. Los fondos si han perdido empleados o si han comprado cosas para estar bien con los mandatos del CDC, el dinero que le dan a uno depende de los recibos que no tenga que puedan comprobar que necesita " agregó

Francisco Macías .

Si ya recibio fondos de la primera ronda de asistencia no sera elegible.

Podrá solicitar los fondos en la página de internet del condado de Monterey sobre los fondos Care o también puede enviar un mensaje al condado de Monterey con su pregunta.

Recuerde qué el plazo máximo para llenar usu solicitud es el 8 de marzo.