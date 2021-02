Cada vez más estadounidenses se identifican como LGBTQ

(NOTICIAS YA).- Alrededor del 5.6% de estadounidenses se identifican como parte de la comunidad LGBTQ, que incluye a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o queer.

El hallazgo forma parte de un reciente estudio de Gallup, y representa un incremento de 25% desde 2017, último año en el que la compañía realizó una encuesta acerca del tema, y de 60% respecto a 2012, primer año en que lo hizo.

De acuerdo con NBC News, de los recientes encuestados el 54.6 % se identificó como bisexual, 24.5% como gay, 11.7% como lesbiana, 11.3% como transgénero y el 3.3% utilizó un término más amplio, como queer. La cifra excede el 100% debido a que era posible elegir más de una categoría.

El citado medio destaca que es 30% más probable que las mujeres se asuman como parte de la comunidad LGBTQ que los hombres, mientras que los estadounidenses más jóvenes son también más propensos a hacerlo.

Alrededor del 16% de aquellos en la “Generación Z”, es decir, los que tienen entre 18 y 23 años en 2020, se consideran algo más allá de heterosexuales. En comparación, solo el 2% de las personas de 56 años o más comparte esta percepción.

“Los más jóvenes están creciendo en un ambiente en el que ser gay, lesbiana o bisexual no es tan tabú como lo era en el pasado. Así que podrían sentirse más cómodos respondiendo a un entrevistador telefónico cómo se describirían a sí mismos. En el pasado, la gente estaría más reacia”, dijo a NBC Jeffrey Jones, editor de Gallup.

Los recientes resultados coinciden con el creciente apoyo a los derechos de las personas LGBTQ evidenciados en otros estudios de Gallup, como uno de 2020 en el que el 67% de los estadounidenses apoya el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

En comparación, esta cifra era solo del 53% en una encuesta similar del 2012. Gary Gates fue uno de los encargados de desarrollar el estudio de ese año, y asegura que los resultados más recientes no deben ser tomados como un conteo preciso de las personas LGBTQ en el país, el cual sería mucho mayor.

“Lo que tratan de encontrar son las personas que se autoidentifican. Es una medida de identidad, no conducta o sentimientos u otras métricas que podrían usar. No estaban tratando de contar a todas las personas que están ‘en el clóset’”, indicó Gates, quien no participó en la más reciente encuesta.

