Famosa cadena de electrónicos quebró repentinamente por la pandemia

(NOTICIAS YA).- Una famosa cadena de electrónicos con sede en California, y presencia en varios estados del país, anunció de la noche a la mañana que cerrarán permanentemente todas sus tiendas debido a la pandemia de coronavirus, lo que ha sorprendido a sus fieles clientes.

Fry's Electronics cerró repentinamente todas sus tiendas durante la noche, poniendo fin a una racha de casi cuatro décadas de negocio familiar.

La compañía emitió un sorpresivo comunicado anunciando que “tomó la difícil decisión de cerrar sus operaciones y cerrar su negocio de forma permanente” debido al cambio en la forma de comprar de los consumidores y la pandemia de COVID-19, aún en curso.

Fry's Electronics tenía 31 tiendas en nueve estados del país.

La compañía era famosa por ofrecer soluciones a las difíciles peticiones de los aficionados y profesionales en electrónica. Además, atraía la atención de muchos con sus icónicas tiendas, de fachadas impresionantes y decoración extravagante.

Looks at the Fry's Electronics found in San Marcos, CA circa January of this year. Had a Neptunian/Underwater vibe. Absolutely awesome. pic.twitter.com/OcRdx0HhHq — Adan the Abstraction (@manicsocratic) February 24, 2021

“Se espera que llevar a cabo la liquidación a través de este proceso ordenado reduzca los costos, evite responsabilidades adicionales, minimice el impacto en nuestros clientes, proveedores, propietarios y asociados, y maximice el valor de los activos de la empresa para sus acreedores y otras partes interesadas”, fue parte de lo que explicó Fry's en su sitio web.

Con sede en San José, California, la empresa privada era familiar. Fue fundada en 1985 por los tres hermanos Fry con el objetivo de ser una “tienda minorista de electrónica de Silicon Valley para proporcionar un entorno de ventanilla única para el profesional de alta tecnología”.

Muchas de sus tiendas minoristas tenían temas extravagantes.

Por ejemplo, su ubicación en Burbank, California, se inspiró en las películas de ciencia ficción de la década de 1950 y tenía una decoración de un OVNI estrellado contra el exterior de la tienda. Su ubicación en Phoenix, Arizona, tenía un antiguo templo azteca y su tienda en Houston, Texas, se inspiró en la historia petrolera del estado.

RIP Fry's Electronics

1985 - 2021 pic.twitter.com/zHKjVL42WC — Retail Archaeology (@Ret_Archaeology) February 24, 2021

Sin embargo, con la llegada de la pandemia la modalidad de compra de muchos pasaron de ir a la tienda a comprar en línea, y el minorista no actualizó sus operaciones en línea tan rápidamente en comparación con sus rivales más grandes.

Best Buy, por ejemplo, informó recientemente su mejor trimestre en 25 años, ya que los clientes que se mantuvieron en casa adquirieron computadoras portátiles, sistemas de cine para el hogar y electrodomésticos de cocina.

Mientras se despiden, Fry's Electronics solicitó a sus clientes ponerse en contacto inmediatamente con ellos en caso de que hayan dejado cualquier artículo en reparación, para acordar la forma de entrega:

-Los clientes que tienen equipos actualmente en reparación, deben enviar un correo electrónico a customerservice@frys.com, para organizar la devolución de su equipo.

-Los clientes con artículos que necesitan reparación por un contrato de servicio de funcionamiento, deben llamar al (800) 811-1745.

-Los proveedores que necesiten recoger su inventario de envío en las ubicaciones de Fry, deben enviar un correo electrónico a omnichannel@frys.com.

En redes sociales sus fieles seguidores y todos los que tienen recuerdos en sus tiendas han lamentado la partida del minorista.

RIP Fry’s Electronics. One of my favorite places in all of Burbank. pic.twitter.com/Z5ifRXpECz — Dave Capdevielle (@DaveCapdevielle) February 24, 2021

RIP Fry's Electronics 🤠 I'll miss your themed stores, though I never figured out what "Conservation of Pulse · Local Causality · Save the Galaxy" meant 🤔 pic.twitter.com/CCWOYvzoZF — Jayne (@JayneTheHuman) February 24, 2021

Con información de CNN.