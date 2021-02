Joven de Texas fingió su propio secuestro para no ir a trabajar

(NOTICIAS YA).- Un joven de Texas fue acusado de haberse atado y amordazado para fingir su propio secuestro con el objetivo de librarse de hacer su trabajo; indicaron las autoridades de la ciudad de Coolidge.

Según la policía, Brandon Soules, de 19 años, fue encontrado con las manos atadas y una bandana en la boca en una residencia de Coolidge. Los oficiales anunciaron que el secuestro fue fingido.

Las autoridades indicaron que Soules les dijo que unos hombres lo golpearon, lo pusieron en un auto y lo dejaron cerca de la torre de agua de la ciudad. Sin embargo, una semana después él fue arrestado.

La policía dijo que no encontraron evidencia de asalto o secuestro. Además, señalaron que Soules admitió haber inventado la historia para evitar ir a trabajar.

“Todos entran en un gran pánico y se asustan”, dijo Clay Gullians, un residente de Coolidge, luego de que se esparcieron rumores sobre el supuesto secuestro alrededor de su ciudad.

“Le costó mucho dinero a los contribuyentes para poder hacer todas estas cosas y buscar a quien sea que supuestamente secuestró a este tipo”, dijo Guillians, según reportes de 12 News.

Otros residentes mostraron sorpresa ante las acciones. “Si no te gusta lo que estás haciendo renuncia y encuentra otro trabajo. No tienes que pasar por todos esos problemas para no ir a trabajar”, dijo Wrangler Gullians, otro residente.

Soules fue acusado por el delito menor de presentar un reporte falso ante las autoridades. Hasta el momento se desconocen más detalles del caso y su representación legal.

